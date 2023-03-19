В Україні готують реформу субсидій: що може змінитися

У владі розуміють, що під час війни піднімати тарифи — не найдоцільніший варіант

Чимало українців звикли оформлювати субсидії, що допомагають швидше вирішувати питання щодо оплати комунальних послуг. Механізм призначення виплат є відносно сталим, однак в уряді розглядають можливість змін, котра удосконалить цей процес. За словами заступника очільника Офісу президента Ростислава Шурми, наразі політики напрацьовують можливість реформування субсидіювання.

Про це він заявив в інтерв'ю Liga.Net. Чиновник підкреслив, що багатьом надавачам комунальних послуг теж непросто, однак рішення про ймовірне підвищення тарифів приймати поки не хочуть. Під час війни, коли людям досить важко у фінансовому плані, це не є доцільним.

"Ми справді думаємо про проблему субсидіювання і системної збитковості, відсутності стимулів для збільшення і виробництва електроенергії, та видобутку газу, — говорить Шурма. — Тому зараз напрацьовується кілька різноманітних механізмів, аби вирішити ці питання".

Строк, який ставлять перед собою у владі щодо проведення своєрідної реформи — найближчі два-три місяці.

Що може змінитися?

Як стверджує Ростислав Шурма, в першу чергу буде розглядатися можливість переведення субсидій на повноцінну монетизацію. Тобто людям доведеться оплачувати рахунки за спожиті послуги самотужки, однак держава компенсуватиме частину коштів їм на рахунки. Раніше ж, нагадаємо, у більшості випадків субсидія одразу враховувалася у рахунках за ЖКП.

Однак це не передбачає встановлення дешевих цін для абсолютно всіх категорій населення. Тож частина реформ субсидійного процесу торкнуться і цього моменту.

Також у владі розглядають можливість включити субсидії до загальної діджиталізації України.

"Сучасні ІТ-технології дають велику кількість адресних, цільових рішень через прямі адресні субсидії громадянам, котрі потребують", — додав Шурма.

Підсумовуючи, чиновник заявив, що головний принцип, за який боротимуться при реформі, лишиться незмінним. Він стосуватиметься того, що люди, котрим необхідна допомога, обов'язково мають її отримувати.

Раніше "Телеграф" розповідав, як проходитиме процес призначення субсидій у новому сезоні і кому у виплатах можуть відмовити.

Також ми пояснювали, чому більшості субсидіантів варто оплатити заборгованість за спожиті комунальні послуги найближчим часом.