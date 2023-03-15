Сума субсидії зміниться: який розмір пенсії враховуватиметься у нових розрахунках

Сума субсидії залежить від доходу

Багатьом українцям у березні підвищили пенсії. Сума підвищення є різною, але вона впливає на сукупний дохід при отриманні субсидії, а відповідно може змінити її розмір.

Як розповіли в Пенсійному фонді, якщо вам призначено житлову субсидію з травня по жовтень, тобто неопалювальний сезон, у сукупний дохід вважається березнева пенсія поточного року. Нагадаємо, неопалювальний сезон триває з 1 травня до 30 вересня. В цей час кошти на оплату опалення, природного газу або електроенергії для опалення не нараховуються. Винятки є тільки для тих операторів ЖКП, які встановили двотарифну оплату в залежності від сезону.

Варто пам’ятати, що у квітні цього року призначатиметься субсидія на весь рік, включаючи опалювальний сезон 2023-2024 років. Як раніше повідомляв "Телеграф", можна позбутися субсидії на цей сезон, якщо у вас є певні борги. У цьому випадку субсидія не продовжується автоматично. Є способи отримати субсидію і за наявності заборгованості, проте потрібно показати готовність її погашати реструктуризувавши борг чи іншим способом.