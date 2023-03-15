В Україні зростуть тарифи на воду та електроенергію: що відомо про нові ціни та терміни

Українці чимало заборгували за комунальні послуги

В Україні готуються до підвищення тарифів на два види комунальних послуг. Це електроенергія та послуги водопостачання/водовідведення. Це також пов’язано із колосальними боргами українців за комунальні послуги — близько 35,35 — 50 млрд грн за різними оцінками.

Остання заява Нацкомісії з енергетики складається із двох частин: пояснення, на що потрібні гроші — відновлення енергосистеми після російських ударів, а також розгляд різних видів підвищення тарифу на електроенергію. Кінцеве рішення затверджуватиме уряд, але воно може стосуватися як різних цін за обсягом споживання, так і зміною системи субсидій. Серед можливих варіантів називається майже дворазове підвищення тарифу. Тариф для населення 1.44 грн за кіловат/годину — майже вчетверо нижчий від реальної ціни. Ціна може бути збільшена вже із квітня.

З квітня зросте ціна на водопостачання та водовідведення. Це буде першим етапом. Другий – запланований з липня. Суму нових тарифів по регіонах поки що точно не затверджено, але є приблизна таблиця щодо постачальників. Очікується підвищення у середньому на 20%.

Зазначимо, що тим, хто евакуювався борг, все одно нараховують. За тими показниками, де людина не користувалася — вода та електроенергія входять до їх числа, оплата виставляється за спожиту послугу, тоді як опалення, наприклад, доведеться сплачувати у повному обсязі. Стягнути суму боргу можуть через суд — не можна позиватися лише до мешканців населених пунктів в окупації, де тривають бої чи не минуло трьох місяців після їх закінчення. І хоча відключити ЖКП поки що не можуть — борги лише накопичуватимуться.

Як раніше розповідав "Телеграф", субсидію можна отримувати на оплату комунальних послуг навіть якщо людина виїхала за кордон. Член сім’ї може отримувати допомогу від держави.