В Україні змінять тарифи на електроенергію: названо терміни

Перед підвищенням тарифів враховуватимуть потреби малозабезпечених українців та тих, хто сильно постраждав через війну

Рішення про перегляд тарифів на електроенергію для населення буде ухвалено після закінчення поточного опалювального сезону, не раніше. Міненерго спільно з НКРЕКУ та Мінсоцполітики розглядають кілька варіантів.

Про це повідомили у прес-службі Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ). Фахівці можуть модифікувати систему субсидій, або встановити різні тарифи для споживачів.

"Наразі в уряді разом з Міненерго, НКРЕКУ та Мінсоцполітики працюють одразу кілька робочих груп, які розглядають різні варіанти перегляду тарифу. Одна з них передбачає модифікацію діючої системи субсидій, інша – різні тарифи залежно від обсягів споживання. Фінальне рішення про тарифи населення прийматиме уряд. І це станеться не раніше, ніж за місяць-два, вже після закінчення цього опалювального сезону", - сказано в повідомленні.

Голова НКРЕКУ Костянтин Ущаповський зазначив, що тарифи коригуватимуть з урахуванням інтересів населення, зокрема малозахищених верств. Крім того, враховуватимуться потреби тих громадян, які найсильніше постраждали через війну та не можуть платити за високими тарифами.

"Головне тут – забезпечити відкритість та прозорість процесу перегляду тарифів на електроенергію. Війна нас змінила, ми вже готові платити за електроенергію за справедливою ціною. І зараз дуже важливо, щоб зробити цю ціну справді справедливою", — зауважив Ущаповський.

Крім того, Україні вдалося успішно пройти зиму та опалювальний сезон, незважаючи на значні втрати в енергетичному секторі. Вже зараз наша країна готується до нового опалювального сезону.

"Вже зараз потрібно готуватися до наступного опалювального сезону та відновлювати знищене. І нам потрібно думати, як діяти далі, за які кошти відновлювати. Адже війна триває. Окрім міжнародної допомоги, основним джерелом коштів для цього мають стати кошти, закладені у тариф на електроенергію для населення, яке не переглядалося з 2017 року", — додав глава НКРЕКУ.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чи піднімуть в Україні тарифи на воду. У НКРЕКУ пояснили чому відмовилися від цієї ідеї.