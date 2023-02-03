Мобільні оператори піднімають тарифи: який обрати і які наразі актуальні (інфографіка)

"Телеграф" зібрав інформацію про популярні тарифні плани в операторів мобільного зв'язку на фоні підвищення вартості тарифних планів.

Мобільні оператори продовжують підняття тарифів. "Vodafone" планує значно підвищити ціни з 10 лютого, а "Lifecell" піднімає регіональні тарифи. Зокрема, частина абонентів отрималb сповіщення про підняття тарифу "Інтернет без меж" зі 120 до 170 грн.

У такі часи абоненти переглядають свої тарифні плани, аби знайти найоптимальніший. "Телеграф" вирішив спростити це завдання та порівняв 9 тарифних планів за передоплатою від трьох українських операторів мобільного зв’язку: Київстар, Lifecell та "Vodafone-Україна".

Ці 9 тарифів ми поділили на три категорії: дешеві, середні, дорогі. Почнемо з дешевих. В загальному, найдешевшим є тариф від "Лайфселл" — "Просто Лайф" за 120 грн/4 тижні. Однак ціна — це його єдина сильна сторона. За ці кошти ви отримаєте 8 ГБ Інтернету, безлім у додатку "Дія" та 300 хвилин на мобільні номери, включно з "Лайфселл". Багато не нателефонуєшся та й Інтернету може не вистачити.

Перші три тарифні плани у нашому списку — "Дешеві". Ми їх так назвали, тому що дешевше них тільки вищезгаданий "Просто Лайф" ну і звісно ж тарифи за контрактом. Але зараз не про них.

У "Київстара" це "LOVE UA На максимум" за 175 грн, у "Lifecell" "Смарт Лайф" за 180, а у "Vodafone" "SuperNet Start", який через тиждень буде коштувати 175 грн (нині 145). Ми вказали нові ціни для того, щоб зручніше було обирати.

Тариф "Лайф" — дорожчий на 5 гривень, але має більше Інтернету. Водночас додатків, які не будуть споживати ваші гігабайти усього 5 проти 40 у Київстара та 23 у "Водафона". Щодо телефонного зв’язку, то безліміт в середині мережі наявний фактично у всіх. Але у випадку з "Lifecell" внутрішньомережеві дзвінки спершу споживатимуть ваші хвилини, які можна було використати для дзвінків на інші номери. З іншого боку, хвилин у вас аж 800. В інших двох операторів теж є хвилини на інші номери та за кордон.

Найдешевшим тарифом у середньому сегменті виявився водафонівський "SuperNet Pro" за 245 грн на місяць (останні кілька днів він ще коштує 205). Ось тільки "Лафселл" І Київстар уже запровадили у себе безліміт на Інтернет. А у "Водафона" чесно стоять 30 ГБ. Зате в плані дзвінків оператора потрібно підбирати під себе. У "Київстара" дзвінки за кордон "з’їдають" спільні хвилини, а у "Водафона" виділено 50 хвилин під закордонні та 300 хв для дзвінків на інші номери.

Дорогі тарифи коштують в районі 350-400 гривень. У "Водафона" та "Лайфа" вони за передоплатою, а ось у "Київстара" за таку суму можна придбати хіба що контрактний тариф. Але він найдешевший — 350 грн. За ці гроші оператор пропонує безлімітний Інтернет в Україні та 5 ГБ за кордоном. Решта операторів мають схожі пропозиції, однак "Лайф" просить 400 грн, а "Водафон" — 360 грн.

Решта тарифних планів у операторів контрактні — вони вигідніші за звичайні, але потребують укладання угоди із компанією-постачальником послуг. Серед вищенаведених пропозицій варто обирати підходящі під власні потреби. Тому що "Київстар" має пропозиції для тих, хто вирушає за кордон, "Лайф" — зручний для людей, які дзвонять до різних операторів, "Водафон" пропонує дещо середнє. А також бере плату не за 4 тижні, а за місяць.

Востаннє "Водафон" підвищував вартість послуг влітку торік і ціна на його послуги з того часу пристойно зросла. Ціни на послуги Київстара зросли у грудні, а "Лайфселл" планує змінити ціну одного з тарифних планів 22 лютого. Ми ж нагадаємо, що мобільні оператори Vodafone, Київстар та lifecell у співпраці з державою запустили національний роумінг. "Телеграф" пояснює, як можна підключитися до національного роумінгу за відсутності зв'язку з вашим оператором.