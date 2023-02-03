Мобильные операторы поднимают тарифы: какой выбрать и какие актуальны (инфографика)

Телеграф собрал информацию о популярных тарифных планах у операторов мобильной связи на фоне повышения стоимости тарифных планов.

Мобильные операторы продолжают поднимать тарифы. Vodafone планирует значительно повысить цены с 10 февраля, а Lifecell поднимает региональные тарифы. В частности, часть абонентов получили уведомление о поднятии тарифа "Интернет без границ" со 120 до 170 грн.

В такие времена абоненты пересматривают свои тарифные планы, чтобы найти самый оптимальный. Телеграф решил упростить эту задачу и сравнил 9 тарифных планов по предоплате от трех украинских операторов мобильной связи: Киевстар, Lifecell и "Vodafone-Украина".

Эти 9 тарифов мы разделили на три категории: дешевые, средние, дорогие. Начнём с дешевых. В общем, самым дешевым тарифом от "Лайфселл" єсть "Просто Лайф" за 120 грн/4 недели. Однако цена – это его единственная сильная сторона. За эти средства вы получите 8 ГБ Интернета, безлим в приложении "Действие" и 300 минут на мобильные номера, включая "Лайфселл". Много не позвонишь и Интернета может не хватить.

Первые три тарифных плана в нашем списке — "Дешевые". Мы их так назвали, потому что дешевле них только вышеупомянутый "Просто Лайф" ну и конечно же тарифы по контракту. Но сейчас не о них.

У "Киевстара" это "LOVE UA На максимум" за 175 грн, у "Lifecell" "Смарт Лайф" за 180, а у "Vodafone" "SuperNet Start", который через неделю будет стоить 175 грн (сейчас 145). Мы указали новые цены для того, чтобы удобнее было выбирать.

Тариф "Лайф" — дороже на 5 гривен, но имеет больше Интернета. В то же время, приложений, которые не будут потреблять ваши гигабайты всего 5 против 40 у Киевстара и 23 у "Водафона". Что касается телефонной связи, то безлимит внутри сети имеется практически у всех. Но в случае с "Lifecell" внутрисетевые звонки будут сначала потреблять ваши минуты, которые можно было использовать для звонков на другие номера. С другой стороны, минут у вас 800. У других двух операторов тоже есть минуты на другие номера и за границу.

Самым дешевым тарифом в среднем сегменте оказался водафоновский "SuperNet Pro" за 245 грн в месяц (последние несколько дней он еще стоит 205). Вот только "Лайфселл" и Киевстар уже ввели у себя безлимит на Интернет. А у "Водафона" честно стоят 30 ГБ. Но вот в плане вызовов оператора необходимо подбирать именно под себя. У "Киевстара" звонки за границу съедают общие минуты, а у "Водафона" выделено 50 минут под зарубежные и 300 мин для звонков на другие номера.

Дорогие тарифы стоят в районе 350–400 гривен. У "Водафона" и "Лайфа" они по предоплате, а вот у "Киевстара" за такую сумму можно приобрести разве что контрактный тариф. Но он самый дешевый – 350 грн. За эти деньги оператор предлагает безлимитный Интернет в Украине и 5 ГБ за границей. Остальные операторы имеют схожие предложения, однако "Лайф" просит 400 грн, а "Водафон" — 360 грн.

Остальные тарифы по контракту выгоднее обычных, но требуют заключения соглашения с компанией-поставщиком услуг. Среди вышеперечисленных предложений следует выбирать подходящие под собственные нужды. Потому что у "Киевстара" предложения для тех, кто отправляется за границу, "Лайф" — удобен для людей, которые звонят разным операторам, "Водафон" предлагает несколько среднее. А также берет плату не через 4 недели, а за месяц.

В последний раз "Водафон" повышал стоимость услуг летом в прошлом году и цена его услуг с тех пор прилично выросла. Цены на услуги Киевстара выросли в декабре, а Лайфселл планирует изменить цену одного из тарифных планов 22 февраля. Мы напомним, что мобильные операторы Vodafone, Киевстар и lifecell в сотрудничестве с государством запустили национальный роуминг. "Телеграф" объясняет, как можно подключиться к национальному роумингу при отсутствии связи с вашим оператором.