Как подключиться к сети другого оператора, если пропала связь

Рассказываем, как подключить в телефоне национальный роуминг

Мобильные операторы Vodafone, Киевстар и lifecell совместно с государственными структурами запустили национальный роуминг.

Теперь, благодаря национальному роумингу, вы сможете подключаться к сети других операторов, если связь вашего исчезнет.

Как подключиться к сети другого оператора:

1. Отключить автовыбор сети

на Android: Настройки — Мобильная сеть (или Подключение) — Оператор

на iOS: Параметры — Сотовые данные — Выбор сети

2. Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL

3. Если зарегистрироваться не удалось, попробовать еще раз или выбрать другую сеть

4. Проверить возможность исходящего звонка, SMS

Тарификация сохраняется в соответствии с тарифным планом вашего оператора.

Важно! Старайтесь ежедневно вернуться к сети оператора.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие приложения можно скачать на телефон, чтобы поддерживать связь с родными даже при отключении от мобильной сети.