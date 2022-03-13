Как подключиться к сети другого оператора, если пропала связь
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Рассказываем, как подключить в телефоне национальный роуминг
Мобильные операторы Vodafone, Киевстар и lifecell совместно с государственными структурами запустили национальный роуминг.
Теперь, благодаря национальному роумингу, вы сможете подключаться к сети других операторов, если связь вашего исчезнет.
Как подключиться к сети другого оператора:
1. Отключить автовыбор сети
- на Android: Настройки — Мобильная сеть (или Подключение) — Оператор
- на iOS: Параметры — Сотовые данные — Выбор сети
2. Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL
3. Если зарегистрироваться не удалось, попробовать еще раз или выбрать другую сеть
4. Проверить возможность исходящего звонка, SMS
Тарификация сохраняется в соответствии с тарифным планом вашего оператора.
Важно! Старайтесь ежедневно вернуться к сети оператора.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие приложения можно скачать на телефон, чтобы поддерживать связь с родными даже при отключении от мобильной сети.