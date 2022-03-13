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Як підключитися до мережі іншого оператора, якщо зник зв’язок

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Національний роумінг Новина оновлена 13 березня 2022, 20:11
Національний роумінг

Розповідаємо, як підключити у телефоні національний роумінг

Мобільні оператори Vodafone, Київстар та lifecell спільно з державними структурами запустили національний роумінг.

Тепер, завдяки національному роумінгу, ви зможете підключатися до мережі інших операторів, якщо ваш зв’язок зникне.

Як підключитися до мережі іншого оператора:

1. Відключити автовибір мережі

  • на Android: Налаштування — Мобільна мережа (чи Підключення) — Оператор
  • на iOS: Параметри — Стільникові дані — Вибір мережі

2. Знайти й вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL

3. Якщо зареєструватися не вдалося, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу

4. Перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS

Тарифікація зберігається відповідно до тарифного плану вашого оператора.

Важливо! Намагайтеся раз на день повернутися до мережі свого оператора.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які програми можна завантажити на телефон, щоб підтримувати зв’язок із рідними навіть при відключенні від мобільної мережі.

Теги:
#Київстар #Vodafone #Роумінг #lifecell
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