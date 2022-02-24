Якщо не буде зв'язку: кілька способів почутися з рідними

У деяких варіантах для спілкування можна використати Bluetooth

Після початку активних військових дій по всій території України багатьох українців цікавить питання, наскільки довго протримається мобільний зв'язок. Від самого ранку кілька операторів уже повідомляли про проблеми у деяких областях, але загалом все ще поки працює.

"Телеграф", посилаючись на "Сьогодні", розповість, якими мобільними додатками можна користуватися, якщо вишки припинять роботу.

FireChat

Для використання цієї програми людині знадобиться Bluetooth, а також Wi-Fi. З її допомогою можна відправляти повідомлення, які будуть повністю захищені. Однак вона має і суттєвий мінус — працює лише на відстані 60 метрів.

Bridgefy

Для цього додатку також знадобиться Bluetooth. Тут радіус дії дещо більший — аж 100 метрів, однак людина має бути обов'язково одним із ваших телефонних контактів. Працює на обох операційних системах 3 і на IOs, і на Android.

Rumble

Розробники програми початково пропонували її в якості мікроблогу (на кшталт Twitter абощо). Утім, якщо встановити інтернет-з'єднання завдяки вай-фаю або через Bluetooth, можна буде спілкуватися без залучення мобільного зв'язку. Додаток дозволяє навіть обмінюватися зображеннями.

Briar

Взагалі ця програма початково розроблена під роботу через мережу, але якщо знадобиться, то вона теж може використовуватися через Bluetooth.

Two Way: Walkie Talkie

Найцікавіший додаток із представленої п'ятірки — своєрідна рація. За допомогою спеціально вигаданого номера каналу можна почутися із рідними та близькими, яким відомий цей шифр. Однак програма майже не захищена, тому якщо хтось випадком помилиться "номером", то підключиться до вашої хвилі.

Також зазначимо, що спеціалісти Держспецзв'язку звернулися до українських операторів із проханням не обмежувати абонентам можливість спілкуватися, якщо у них раптом закінчаться гроші на рахунку. Такий "привілей" хочуть ввести на час військових дій.

Нагадаємо, що в Україні наразі введений воєнний стан. Таке рішення було прийнято після того, як президент Росії Володимир Путін фактично оголосив Україні війну.

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