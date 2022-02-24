В Україні почалися перебої в роботі банків та мобільних операторів: що відомо

Люди починають панікувати через неможливість зняти гроші чи вийти на зв’язок із рідними

Після початку офіційного вторгнення Росії в Україну в роботі деяких технічних сервісів почалися проблеми. Зокрема, в багатьох областях України повідомляється про збої в мережі мобільного зв'язку та інтернету. Також обмежена робота кількох банківських систем.

Про це повідомляє "Телеграф".

Банки

Найбільше проблеми серед фінустанов поки що влаштував користувачам monobank. Зокрема, система блокує будь-які операції, котрі здійснюються за кошти кредитного рахунку. У банку стверджують, що таке обмеження є тимчасовим, але коли саме його знімуть, ще не повідомляється.

Подекуди спостерігаються проблеми зі списанням коштів і зі звичайних карток. Зокрема, труднощі виникають, коли мова заходить про електронний розрахунок на касі.

Зі збоями стикнулися і деякі із користувачів "ПриватБанку". Однак у більшості випадків фінустанова поки виконує всі необхідні операції в звичному режимі.

Мобільні оператори

Через імовірні пошкодження вишок зв'язку в деяких областях України спостерігається погіршення роботи інтернету та проблеми зі здійсненням дзвінків. Перші повідомлення про збої надходили зі сходу України та стосувалися "Київстару".

Згодом "Телеграф" отримав підтвердження про те, що до Київстару "доєднався" ще й оператор Lifecell. Великі проблеми спостерігаються зокрема у Житомирі.

Окремі інтернет-провайдери подекуди "зависають" і в столиці.

На Сумщині, яку Росія також атакувала рано-вранці, теж є збої у роботі мобільних операторів. Місцями зв'язок відсутній у тих, хто користується послугами Vodafone.

Нагадаємо, що масова атака російських військ на Україну почалася після відеозвернення російського президента Володимира Путіна щодо введення військ на окупований Донбас.

Також ми писали, що в деяких великих містах почалися вибухи, а пізніше стало відомо про перетин українського кордону з боку РФ не лише на Донеччині та Луганщині.