У Сумській області вибухи на складах боєприпасів (відео)

Горять склади із боєприпасами.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну очевидці повідомляють про вибухи в різних містах. На Сумщині вибух на складах боєприпасів. У мережі публікують відео. Про постраждалих не повідомляється.

Відомо також про вибухи в Києві, Харкові, Одесі. Проте повідомляють, що це можуть бути провокації. Також обстрілів зазнали і кордони України.

Нагадаємо, в Україні через оголошення війни з боку Росії і широкомасштабного нападу, що пішов за цим рано вранці в четвер, 24 лютого, введено військовий стан.