Рус

У Сумській області вибухи на складах боєприпасів (відео)

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
Дата публікації
Читать на русском
Автор
278
Вибух на складах у Сумській області Новина оновлена 24 лютого 2022, 08:08
Вибух на складах у Сумській області

Горять склади із боєприпасами.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну очевидці повідомляють про вибухи в різних містах. На Сумщині вибух на складах боєприпасів. У мережі публікують відео. Про постраждалих не повідомляється.

Відомо також про вибухи в Києві, Харкові, Одесі. Проте повідомляють, що це можуть бути провокації. Також обстрілів зазнали і кордони України.

Нагадаємо, в Україні через оголошення війни з боку Росії і широкомасштабного нападу, що пішов за цим рано вранці в четвер, 24 лютого, введено військовий стан.

Теги:
#Сумська область #Вибух
Дмитро Кулеба назвав 5 кроків для досягнення миру
Україна
"Зупиніть Путіна!" Кулеба звернувся до світових парнерів і назвав 5 кроків для миру
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Дмитро Кулеба назвав 5 кроків для досягнення миру
"Зупиніть Путіна!" Кулеба звернувся до світових парнерів і назвав 5 кроків для миру
Дата публікації
Категорія
Російські війська атакують практично всю територію України
Війна: війська Путіна заходять до України, Росія веде обстріл багатьох міст України (оновлюється)
Дата публікації
Категорія
Об’єкти цивільної оборони розташовані по всій Україні
Де сховатися у разі ракетних обстрілів: карти бомбосховищ найбільш міст
Дата публікації
Категорія
В Україні ввели воєнний стан
В Україні введено воєнний стан: що це таке та які заборони передбачає
Дата публікації
Категорія
Байден пообіцяв Путіну швидку відповідь
Байден заявив, що Росія обрала шлях війни проти України