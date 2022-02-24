У Сумській області вибухи на складах боєприпасів (відео)
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Горять склади із боєприпасами.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну очевидці повідомляють про вибухи в різних містах. На Сумщині вибух на складах боєприпасів. У мережі публікують відео. Про постраждалих не повідомляється.
Відомо також про вибухи в Києві, Харкові, Одесі. Проте повідомляють, що це можуть бути провокації. Також обстрілів зазнали і кордони України.
Нагадаємо, в Україні через оголошення війни з боку Росії і широкомасштабного нападу, що пішов за цим рано вранці в четвер, 24 лютого, введено військовий стан.
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