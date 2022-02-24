Если не будет связи: несколько способов услышаться с родными

В некоторых вариантах общения можно использовать Bluetooth

После начала активных военных действий на всей территории Украины многих украинцев интересует вопрос, насколько долго продержится мобильная связь. С самого утра несколько операторов уже сообщали о проблемах в некоторых областях, но в целом пока еще работает.

"Телеграф", ссылаясь на "Сегодня", расскажет, какими мобильными приложениями можно пользоваться, если вышки прекратят работу.

FireChat

Для использования этого приложения человеку понадобится Bluetooth, а также Wi-Fi. С ее помощью можно отправлять сообщения, которые будут полностью защищены. Однако у нее и существенный минус — работает только на расстоянии 60 метров.

Bridgefy

Для этого приложения также понадобится Bluetooth. Здесь радиус действия несколько больше — 100 метров, однако человек должен быть обязательно одним из ваших телефонных контактов. Работает на обеих операционных системах 3 и на IOS, и на Android.

Rumble

Разработчики программы изначально предлагали ее в качестве микроблога (вроде Twitter). Впрочем, если установить интернет-соединение через вай-фай или Bluetooth, можно будет общаться без привлечения мобильной связи. Приложение позволяет даже обмениваться изображениями.

Briar

Вообще это приложение изначально разработано под работу через сеть, но если понадобится, то оно тоже может использоваться через Bluetooth.

Two Way: Walkie Talkie

Самое интересное приложение из представленной пятерки — своеобразная рация. С помощью специально придуманного номера канала можно послышаться с родными и близкими, которым известен этот шифр. Однако программа почти не защищена, поэтому если кто случайно ошибется "номером", то подключится к вашей волне.

Также отметим, что специалисты Госспецсвязи обратились к украинским операторам с просьбой не ограничивать абонентам возможность общаться, если у них вдруг закончатся деньги на счете. Такую "привилегию" хотят ввести на время военных действий.

Напомним, что в Украине в настоящее время введено военное положение. Такое решение было принято после того, как президент России Владимир Путин фактически объявил Украине войну.

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