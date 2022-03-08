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Якщо вимкнеться мережа: для українців вигадали спосіб зберегти зв’язок з рідними

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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У деяких регіонах України зв’язку немає уже кілька діб Новина оновлена 08 березня 2022, 06:54
У деяких регіонах України зв’язку немає уже кілька діб

Якщо вимикається світло, вишки мобзв’язку не працюють надто довго

В окремих регіонах України жителі вже кілька днів поспіль просять відновити їм зв'язок, аби мати можливість поговорити із рідними та близькими. Найбільше українські оператори, співпрацюючи із урядом, винайшли чергову можливість допомогти населенню під час війни. Мова — про створення національного роумінгу всередину країни.

Інформацію із посиланням на преслужби lifecell, Vodafone та Київстар повідомляє Мінцифра.

Створення зони псевдороумінгу передабачає для багатьох українців гарантію мати можливість переговорити з близькими щохвилини. Її головний принцип дії полягає у тому, що телефон відтепер можна перемкнути між різними операторами. Це дозволить "спіймати" мережу там, где іншому оператору може не вистачати покриття.

Що треба робити?

Перш за все, зберігати спокій. А після цього діяти вельми організовано та винятково згідно з інструкцією. Доведеться вимкнути автовибір мобільної мережі, який завжди "підключає" вас до саме вашого оператора. Далі вже — справа техніки.

Інструкція з перемикання між операторами
Інструкція з перемикання між операторами

Підкреслимо, що подібна послуга доступна лише для операторів Vodafone, lifecell та Київстар.

Є навіть спеціальна відеоінструкція для підключення до інших операторів.

Додамо, що поки національним роумінгом можуть скористатся здебільшого українці в тих областях, де наразі точаться найбільш активні бойові дії. Ще Запоріжжя, Донеччина, Миколаївщина, Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Кіровоградщина, Дніпропетровщина та Луганщина. Уже незабаром функція буде доступна для Чернігівської, Вінницької, Черкаської і Житомирської областей. Врешті-решт дію нацроумінгу розширять на всю територію країни.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які додатки можна завантажити на телефон, аби підтримувати зв'язок із рідними навіть у разі відключення від мобільної мережі.

Теги:
#Україна #Росія #Мобільний зв'язок #Війна #Київстар #Vodafone #Роумінг #lifecell
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