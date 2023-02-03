"Vodafon" поднимает тарифы на 60 грн и отменяет "безлим" на Telegram

Мобильный оператор Vodafone поднимает стоимость тарифных планов и изменяет количество Интернета в них.

Мобильный оператор Vodafone поднимает стоимость тарифных планов. Где-то даже на 60 гривен. Речь идет о планах, указанных на сайте оператора, которые можно подключить за подпиской. Контрактные планы тоже ждут изменения, то они несущественные. Тарифы поднимутся уже через неделю, как и цены на многое другое, к примеру, один из самых популярных среди украинцев продуктов.

Так, по информации оператора, с 10 февраля клиентам "Водафона" следует ожидать таких изменений.

Тарифный план SuperNet Start меняется со 145 грн. до 175 грн./месяц. В то же время оператор предоставит больше Интернета — с 10 до 15 ГБ. А при условии, что тариф проплачен заранее на полгода или год, его стоимость не меняется, а бонусы растут. Online PASS будет доступен и дальше. К нему прилагаются Duolingo и Coursera. А вот Telegram больше не будет входить в бесплатные приложения, а будет взимать "мегабайты" согласно пакету услуг.

Тарифный план SuperNet Pro меняется с 205 до 245 грн/месяц. Количество Интернета вырастет с 25 до 30 ГБ. В Online PASS добавляются Duolingo и Coursera, а также добавляются Reddit и Canva. А Telegram больше не будет входить.

Пользователи тарифного плана SuperNet Unlim с 10 февраля будут платить на 60 гривен больше – цена вырастет с 300 грн до 360/месяц. В то же время, увеличится объем интернета на максимальной скорости: с 50 до 60 ГБ, далее – 0,8 Мбит/c. Если подключена услуга Год без абонплат, то до ее окончания тариф не будет расти, а вот бонусы вырастут.

Абоненты с тарифом Joice будут платить 170 грн вместо 145 грн в месяц. Стоимость тарифа с услугой Joice MAXXX будет составлять 185 грн. А вот участникам акции "Онлайн-сопротивление" тариф не изменится до конца акции — 135 грн. А по завершении составит 185 грн/мес.

Для абонентов контрактной формы тарифы не изменяются за исключением одного — Телеграмм исключается из перечня приложений, на которые есть безлимитный Интернет. Вместо этого добавляют Duolingo и Coursera.

Поэтому тем, кто хочет сэкономить на мобильной связи, следует узнать, почему нужно выключать мобильный Интернет на телефоне. Напомним также, в прошлом году рост тарифов помог мобильным операторам получить прибыль, несмотря на войну.