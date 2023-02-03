“Vodafone” підіймає тарифи на 60 грн і скасовує "безлім" на Telegram

Мобільний оператор "Vodafone" підіймає вартість тарифних планів та змінює кількість Інтернету в них.

Мобільний оператор "Vodafone" підіймає вартість тарифних планів подекуди на 60 гривень. Йдеться про передплатні плани, які вказані на сайті оператора. Зміни стосуються й контрактних, але у цьому випадку вони не значні. Тарифні плани подорожчають уже через тиждень, як і багато чого іншого, до прикладу, один із найпопулярніших серед українців продуктів.

Так, за інформацією оператора, з 10 лютого клієнтам "Водафон" варто чекати таких змін.

Тарифний план SuperNet Start змінюється зі 145 грн до 175 грн/місяць. Водночас оператора надасть більше Інтернету — з 10 до 15 ГБ. А за умови, якщо тариф проплачений наперед на пів року чи рік, його вартість не змінюється, а бонуси зростають. Online PASS буде доступний і надалі. До нього додаються Duolingo і Coursera. А ось Telegram більше не входитиме до безкоштовних додатків, а буде стягувати "мегабайти" згідно із пакетом послуг.

Тарифний план SuperNet Pro змінюється з 205 до 245 грн/місяць. Кількість Інтернету зросте з 25 до 30 ГБ. до Online PASS додаються Duolingo і Coursera, а також додаються Reddit і Canva. А Telegram більше не входитиме.

Користувачі тарифного плану SuperNet Unlim з 10 лютого платитимуть на 60 гривень більше — ціна зросте із 300 грн до 360/місяць. Водночас збільшиться обсяг інтернету на максимальній швидкості: з 50 до 60 ГБ, далі – 0,8 Мбіт/c. Якщо підключена послуга "Рік без абонплат", то до її закінчення тариф не зростатиме, а ось бонуси зростуть.

Абоненти з тарифом Joice платитимуть 170 грн замість 145 грн на місяць. Вартість тарифу з послугою Joice MAXXX становитиме 185 грн. А ось учасникам акції "Онлайн-спротив" тариф не зміниться до кінця акції — 135 грн. А після завершення становитиме 185 грн/міс.

Для абонентів контрактної форми тарифи не змінюються за виключенням одного — Телеграм виключають із переліку додатків, на які є безлімітний Інтернет. Натомість додають Duolingo і Coursera.

Тож тим, хто хоче заощадити на мобільному зв’язку, варто дізнатися, чому потрібно вимикати мобільний Інтернет на телефоні. Нагадаємо також, у минулому році зростання тарифів допомогло мобільним операторам отримати прибуток попри війну.