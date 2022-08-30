Зростання тарифів допомогло – Lifecell, Vodafone та Київстар із прибутком, незважаючи на війну

Війна не завадила операторам мобільного зв’язку отримати прибуток

Незважаючи на півроку війни з РФ і падіння доходів у всіх галузях економіки, мобільні оператори, як і раніше, можуть похвалитися пристойним, за нинішніми мірками, прибутком. У цьому їм явно допомогло зростання тарифів, які піднімали наприкінці 2021 року та влітку цього року.

Так, за даними агентства "Українські новини", за перше півріччя оператор "Vodafone Україна" отримав чистий прибуток у 663 мільйони гривень, що правда у 3,2 рази менше, ніж за 1-е півріччя минулого року. Але це прибуток, а не збитки, як більшість інших бізнесів.

Із прибутком у 180 мільйонів гривень закінчив січень-червень та lifecell. Щоправда у квітні-червні оператор і спрацював собі на збиток.

Менш зрозумілою є ситуація з "Київстар" — оператор не вказав чистий прибуток, але його дохід у перші 6 місяців 2022 року зріс порівняно з 2021 роком на 9,4% — до 15,244 млрд грн.

Не виключено, що такими значними, за мірками війни, успіхами оператори зобов’язані зростанням цін на свої послуги.

Так, ще у грудні свої тарифи підвищив "Vodafone Україна", у січні до нього приєдналися lifecell та "Київстар". Більше того, "Водафон" підвищив вартість своїх послуг вже під час війни – з 1 липня.

Прибутковості операторів не завадив і той факт, що близько 1 мільйона українців залишилися на тимчасово окупованій території та залишилися без мобільного зв’язку.