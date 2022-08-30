Укр

Рост тарифов помог – Lifecell, Vodafone и Киевстар с прибылью, несмотря на войну

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Мобильные операторы получили сотни миллионов гривен прибыли
Мобильные операторы получили сотни миллионов гривен прибыли

Война не помешала операторам мобильной связи получить прибыль

Несмотря на полгода войны с рф и падение доходов во всех отраслях экономики, мобильные операторы по-прежнему могут похвастаться приличной, по нынешним меркам, прибылью. В этом им явно помогли рост тарифов, которые поднимали в конце 2021 года и летом этого года.

Так, по данным агентства"Украинские новости", за первое полугодие оператор "Vodafone Украина" получил чистую прибыль в 663 миллиона гривен, что правда в 3,2 раза меньше чем за 1-е полугодие прошлого года. Но это прибыль, а не убытки, как у большинства других бизнесов.

С прибылью в 180 миллионов гривен закончил январь-июнь и lifecell. Правда в апреле-июне оператор и сработал себе в убыток.

Менее понятна ситуация с "Киевстар" — оператор не указал чистую прибыль, но его доход в первые 6 месяцев 2022 года вырос в сравнении с 2021 годом на 9,4% — до 15,244 млрд грн.

Не исключено, что столь значительными, по меркам войны, успехам, операторы обязаны ростом цен на свои услуги.

Так, еще в декабре свои тарифы повысил "Vodafone Украина", в январе к нему присоединились lifecell и "Киевстар". Более того, "Водафон" повысил стоимость своих услуг уже во время войны – с 1 июля.

Прибыльности операторов не помешал и тот факт, что порядка 1 миллиона украинцев остались на временно оккупированной территории и они остались без мобильной связи.

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#Мобильная связь #Киевстар #Водафон #Лайф