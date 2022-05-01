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Чому не можна залишати увімкненим інтернет на смартфоні?

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Чи потрібно відключати мобільний інтернет, якщо не користуєшся ним Новина оновлена 01 травня 2022, 11:17
Чи потрібно відключати мобільний інтернет, якщо не користуєшся ним

Важливо заощаджувати заряд акумулятора та трафік

Щоб залишатися завжди на зв’язку, багато хто ніколи не відключає передачу даних у своєму смартфоні. Однак таке рішення може призвести до згубних наслідків самого гаджета.

Чому важливо відключати мобільний інтернет, якщо ви не користуєтеся ним, пише Ukr.Media.

Економія заряду акумулятора

Безперервна передача даних на смартфоні відображається на енергоживленні. При цьому значно швидше споживається заряд акумулятора, якого не вистачає до кінця дня. Важливо запам’ятати, що різні оновлення та обмін даними вантажать систему та їдять батарею. По можливості краще вибирати підключення до Wi-Fi, ніж мобільного інтернету.

Економія трафіку

Безлімітний мобільний інтернет є не у кожного, і якщо ви не входите до списку щасливчиків, цей пункт саме для вас. Якщо мобільний інтернет включений у вашому смартфоні, навіть якщо ви ним не користуєтеся, програмне забезпечення все одно буде автоматично оновлюватися, соцмережі приймати повідомлення, а інші програми надсилати на сервер свої дані. Тобто, трафік все одно йтиме, користуєтеся ви телефоном чи ні.

Тут також є перевага за бездротовою мережею. Тільки підключившись до Wi-Fi, не потрібно стежити за витраченим трафіком.

Зазначимо, щоб телефон якомога довше тримав заряд, необхідно дотримуватися кількох правил.

Крім того, слід пам’ятати, що можна скористатися деякими програмами, щоб залишатися на зв’язку навіть при відключенні від мобільної мережі.

Теги:
#Смартфони #Мобільний інтернет
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