Укр

Почему нельзя оставлять включенным интернет на смартфоне?

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Нужно ли отключать мобильный интернет, если не пользуешься им Новость обновлена 01 мая 2022, 11:17
Нужно ли отключать мобильный интернет, если не пользуешься им

Важно экономить заряд аккумулятора и трафик

Чтобы оставаться всегда на связи, многие никогда не отключают передачу данных в своем смартфоне. Однако такое решение может привести к пагубным последствиям для самого гаджета.

Почему важно отключать мобильный интернет, если вы им не пользуетесь, пишет Ukr.Media.

Экономия заряда аккумулятора

Непрерывная передача данных на смартфоне отражается на энергопитании. При этом значительно быстрее потребляется заряд аккумулятора, которого уже не хватает к концу дня. Важно запомнить, что разные обновления и обмен данными грузят систему и едят батарейку. По возможности лучше выбирать подключения к Wi-Fi, чем к мобильному интернету.

Экономия трафика

Безлимитный мобильный интернет есть не у каждого, и если вы не входите в список везунчиков, то этот пункт именно для вас. Если мобильный интернет включен в вашем смартфоне, даже если вы им не пользуетесь, ПО все равно будет автоматически обновляться, соцсети принимать сообщения, а другие приложения отправлять на сервер свои данные. То есть, трафик все равно будет идти, пользуетесь вы телефоном или нет.

Здесь также преимущество за беспроводной сетью. Только подключившись к Wi-Fi, нет необходимости следить за потраченным трафиком.

Отметим, чтобы телефон, как можно дольше держал заряд, необходимо придерживаться нескольких правил.

Кроме того, следует помнить, что можно воспользоваться некоторыми приложениями, чтобы оставаться на связи даже при отключении от мобильной сети.

Теги:
#Смартфоны #Мобильный Интернет
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