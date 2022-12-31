Чи піднімуть в Україні тарифи на воду в 2023 році? У Нацкомісії зробили заяву

Наразі нове рішення доопрацьовують

В Україні з 1 січня 2023 року планували підвищення тарифів на водопостачання на 10-30%. Однак це рішення було скасовано Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Про це стало відомо з рішення комісії, прийнятого 30 грудня. Як зазначається, проєкт постанови тепер направлений на доопрацювання. Костянтин Ущаповський, голова комісії, пояснив, що прийняття рішення про підвищення тарифів стало наслідком недорозуміння — члени комісії по-різному зрозуміли зміст постанови та "голосували за різні проекти рішення".

"Крім того, рішення, запропоноване з голосу, суттєво відрізняється від проектів, які були оприлюднені на сайті. Тому при їх оформленні виникли непорозуміння щодо розмірів та структури тарифів. Тому пропоную направити проекти рішень про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на доопрацювання", — пояснив він.

"Телеграф" раніше розповів, як в Україні змінюватимуться тарифи, пенсії та податки наступного року і чого взагалі слід очікувати українцям.