Поднимут ли в Украине тарифы на воду в 2023 году? В Нацкомиссии сделали заявление

Теперь новое решение дорабатывают

В Украине с 1 января 2023 планировали повышение тарифов на водоснабжение на 10-30%. Однако это решение было отменено Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Об этом стало известно из-за решения комиссии, принятого 30 декабря. Как отмечается, проект постановления теперь направлен на доработку. Константин Ущаповский, глава комиссии, объяснил, что принятие решения о повышении тарифов стало следствием недопонимания — члены комиссии по-разному поняли содержание постановления и "голосовали за разные проекты решения".

"Кроме того, решение, предложенное с голоса, существенно отличается от проектов, обнародованных на сайте. Поэтому при их оформлении возникли недоразумения относительно размеров и структуры тарифов. Поэтому предлагаю направить проекты решений об установлении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод на доработку", – объяснил он.

"Телеграф" ранее рассказал, как в Украине будут меняться тарифы, пенсии и налоги в следующем году и чего вообще следует ожидать украинцам.