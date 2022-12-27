"Нова пошта" піднімає тарифи: скільки платитимемо

Популярний сервіс доставок підніме тарифи у 2023 році

"Нова пошта" підіймає тарифи на свої послуги, аргументувавши це рішення стрибками цін на паливо та несподіванками воєнного часу.

Як інформує пресслужба компанії, її діяльність після початку вторгнення не зупинилася, а роботи з відкриття нових відділень та забезпечення їхнього безперебійного функціонування тривають.

"Нова пошта власним коштом купує генератори, додаткове обладнання для посилення зв’язку, створює запаси палива, щоб відділення були пунктами незламності, де незалежно від наявності електрики приймають та видають посилки, дають можливість клієнтам підзарядити свої гаджети", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, компанія зрівняє тарифи на доставку посилки у відділення та поштомат, а також скасує додаткову плату за повернення товару відправнику після перевірки у відділенні (зараз ця послуга коштує 20 гривень).

Тарифи на доставку посилок по місту становитимуть:

до 2 кг — 50 грн (проти нинішніх 40);

до 10 кг — 80 грн (зараз 60);

до 30 кг — 120 грн (зараз 80).

Зміняться ціни і на міжміську доставку:

до 2 кг — 70 грн (зараз 60);

до 10 кг – 100 грн (зараз 80);

до 30 кг – 140 грн (зараз 120).

Подорожчає також кур’єрська доставка, у новому році вона підніметься:

з 30 грн до 35 грн для посилок до 30 кг;

з 90 грн до 100 грн за кожні 100 кг для відправлень понад 30 кг.

Зазначається, що нові тарифи набудуть чинності з 1 січня 2023 року. Більш детально про вартість послуг можна дізнатися за посиланням.

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