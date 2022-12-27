"Новая почта" поднимает тарифы: сколько будем платить

Популярный сервис доставок поднимет тарифы в 2023 году

"Новая почта" поднимает тарифы на свои услуги, аргументировав это решение скачками цен на топливо и неожиданностями военного времени.

Как информирует пресс-служба компании, ее деятельность после начала вторжения не остановилась, а работы по открытию новых отделений и обеспечению их бесперебойного функционирования продолжаются.

"Новая почта за свой счет покупает генераторы, дополнительное оборудование для усиления связи, создает запасы топлива, чтобы отделения были пунктами несокрушимости, где независимо от наличия электричества принимают и выдают посылки, дают возможность клиентам подзарядить свои гаджеты", — говорится в сообщении.

В частности компания уравняет тарифы на доставку посылки в отделение и почтомат, а также отменит дополнительную плату за возврат товара отправителю после проверки в отделении (сейчас эта услуга стоит 20 гривен).

Тарифы на доставку посылок по городу составят:

до 2 кг — 50 грн (против нынешних 40);

до 10 кг — 80 грн (сейчас 60);

до 30 кг — 120 грн (сейчас 80).

Изменятся цены и на междугороднюю доставку:

до 2 кг — 70 грн (сейчас 60);

до 10 кг – 100 грн (сейчас 80);

до 30 кг – 140 грн (сейчас 120).

Подорожает также курьерская доставка, в новом году она поднимется:

с 30 грн до 35 грн для отправок до 30 кг;

с 90 грн до 100 грн за каждые 100 кг для отправлений свыше 30 кг.

Отмечается, что все новые тарифы вступят в силу с 1 января 2023 года. Более детально о стоимости услуг можно узнать по ссылке.

Как сообщалось ранее, в Украине предложили ввести налог на снятие наличных средств, чтобы уменьшить долю теневых операций.