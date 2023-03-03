В Украине поменяют тарифы на электроэнергию: названы сроки

Перед повышением тарифов будут учитывать потребности малообеспеченных украинцев и тех, кто сильно пострадал из-за войны

Решение о пересмотре тарифов на электроэнергию для населения будет принято после окончания текущего отопительного сезона, не раньше. Минэнерго совместно с НКРЭКУ и Минсоцполитики рассматривают несколько вариантов.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Специалисты могут либо модифицировать систему субсидий, либо установить разные тарифы для потребителей.

"В настоящее время в правительстве вместе с Минэнерго, НКРЭКУ и Минсоцполитики работают сразу несколько рабочих групп, которые рассматривают разные варианты пересмотра тарифа. Одна из них предусматривает модификацию действующей системы субсидий, другая – разные тарифы в зависимости от объемов потребления. Финальное решение о тарифах для населения будет принимать правительство. И это произойдет не раньше, чем через месяц-два, уже после окончания этого отопительного сезона", — сказано в сообщении.

Председатель НКРЭКУ Константин Ущаповский отметил, что тарифы будут корректировать с учетом интересов населения, в частности малозащищенных слоев. Кроме того, будут учитываться потребности тех граждан, которые сильнее всего пострадали из-за войны и не могут платить по высоким тарифам.

"Главное здесь – обеспечить открытость и прозрачность процесса пересмотра тарифов на электроэнергию. Война нас изменила, мы уже готовы платить за электроэнергию по справедливой цене. И сейчас очень важно, чтобы сделать эту цену действительно справедливой", — заметил Ущаповский.

Кроме того, Украине удалось успешно пройти зиму и отопительный сезон, несмотря на значительные потери в энергетическом секторе. Уже сейчас наша страна готовится к новому отопительному сезону.

"Уже сейчас нужно готовиться к следующему отопительному сезону и восстанавливать уничтоженное. И нам нужно думать, как действовать дальше, за какие средства восстанавливать. Ведь война продолжается. Кроме международной помощи, основным источником средств для этого должны стать средства, заложенные в тариф на электроэнергию для населения, который не пересматривался с 2017 года", — добавил глава НКРЭКУ.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, поднимут ли в Украине тарифы на воду. В НКРЭКУ объяснили, почему отказались от этой идеи.