Заплати "Новой почте" чеканной монетой: во сколько обойдется посылка с 1 января

Новые тарифы действуют с 1 января

В начала 2023 года украинцам, которые решат отправить посылки "Новой почтой", придется больше заплатить за ее услуги. Почтовый оператор объяснил это ростом цен и военным положением.

Как информирует пресс-служба компании, ее деятельность после вторжения российских войск не остановилась, а работы по открытию новых отделений и обеспечению их бесперебойного функционирования продолжаются.

Компания уравняет тарифы на доставку посылки в отделение и почтомат, а также отменит дополнительную плату за возврат товара отправителю после проверки в отделении (сейчас эта услуга стоит 20 гривен).

Тарифы на доставку посылок по городу составят:

до 2 кг — 50 грн (против нынешних 40);

до 10 кг — 80 грн (сейчас 60);

до 30 кг — 120 грн (сейчас 80).

Изменятся цены и на междугороднюю доставку:

до 2 кг — 70 грн (сейчас 60);

до 10 кг – 100 грн (сейчас 80);

до 30 кг – 140 грн (сейчас 120).

Подорожает также курьерская доставка, в новом году она поднимется:

с 30 грн до 35 грн для отправок до 30 кг;

с 90 грн до 100 грн за каждые 100 кг для отправлений свыше 30 кг.

Какие еще изменения ждут украинцев с 1 января, читайте на сайте "Телеграф" в статье: "Тарифы и налоги растут, доходы — отстают: что еще сулит украинцам 2023 год".