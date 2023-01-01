Заплати "Новой почте" чеканной монетой: во сколько обойдется посылка с 1 января
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Новые тарифы действуют с 1 января
В начала 2023 года украинцам, которые решат отправить посылки "Новой почтой", придется больше заплатить за ее услуги. Почтовый оператор объяснил это ростом цен и военным положением.
Как информирует пресс-служба компании, ее деятельность после вторжения российских войск не остановилась, а работы по открытию новых отделений и обеспечению их бесперебойного функционирования продолжаются.
Компания уравняет тарифы на доставку посылки в отделение и почтомат, а также отменит дополнительную плату за возврат товара отправителю после проверки в отделении (сейчас эта услуга стоит 20 гривен).
Тарифы на доставку посылок по городу составят:
- до 2 кг — 50 грн (против нынешних 40);
- до 10 кг — 80 грн (сейчас 60);
- до 30 кг — 120 грн (сейчас 80).
Изменятся цены и на междугороднюю доставку:
- до 2 кг — 70 грн (сейчас 60);
- до 10 кг – 100 грн (сейчас 80);
- до 30 кг – 140 грн (сейчас 120).
Подорожает также курьерская доставка, в новом году она поднимется:
- с 30 грн до 35 грн для отправок до 30 кг;
- с 90 грн до 100 грн за каждые 100 кг для отправлений свыше 30 кг.
Какие еще изменения ждут украинцев с 1 января, читайте на сайте "Телеграф" в статье: "Тарифы и налоги растут, доходы — отстают: что еще сулит украинцам 2023 год".