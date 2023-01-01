Киньте гріш "Новій пошті": у скільки обійдеться посилка з 1 січня

Нові тарифи діють із 1 січня

На початку 2023 року українцям, які вирішать надіслати посилки "Новою поштою", доведеться більше заплатити за її послуги. Поштовий оператор пояснив це зростанням цін та військовим становищем.

Як інформує прес-служба компанії, її діяльність після вторгнення російських військ не зупинилася, а роботи з відкриття нових відділень та забезпечення їхнього безперебійного функціонування тривають.

Компанія зрівняє тарифи на доставку посилки у відділення та поштомат, а також скасує додаткову плату за повернення товару відправнику після перевірки у відділенні (зараз ця послуга коштує 20 гривень).

Тарифи на доставку посилок по місту становитимуть:

до 2 кг — 50 грн (проти нинішніх 40);

до 10 кг — 80 грн (зараз 60);

до 30 кг — 120 грн (зараз 80).

Зміняться ціни і на міжміську доставку:

до 2 кг — 70 грн (зараз 60);

до 10 кг – 100 грн (зараз 80);

до 30 кг – 140 грн. (зараз 120).

Подорожчає також кур’єрська доставка, у новому році вона підніметься:

з 30 грн. до 35 грн. для відправок до 30 кг;

з 90 грн. до 100 грн. за кожні 100 кг для відправлень понад 30 кг.

Які ще зміни чекають на українців з 1 січня, читайте на сайті "Телеграф" у статті: "Тарифи та податки зростають, доходи — відстають: що ще обіцяє українцям 2023 рік".