В Украине вырастут тарифы на воду и электроэнергию: что известно о новых ценах и сроках

Украинцы немало задолжали за коммунальные услуги

В Украине готовятся к повышению тарифов на два вида коммунальных услуг. Это электроэнергия и услуги водоснабжения/водоотведения. Это также связано с колоссальными долгами украинцев за коммунальные услуги — около 35,35-50 млрд грн, по разным оценкам.

Последнее заявление Нацкомиссии по энергетике состоит из двух частей: пояснения, на что нужны деньги — восстановление энергосистемы после российских ударов, а также рассмотрение различных видов повышения тарифа на электроэнергию. Конечное решение утверждать будет правительство, но оно может касаться как различных цен по объему потребления, так и изменения системы субсидий. Среди вероятных вариантов называется почти двукратное повышение тарифа. Тариф для населения 1.44 грн за киловатт/час — почти в четыре раза ниже реальной цены. Цена может быть увеличена уже с апреля.

С апреля вырастет цена на водоснабжение и водоотведение. Это будет первым этапом. Второй — запланирован с июля. Сумма новых тарифов по регионам пока точно не утверждена, но есть примерная таблица по поставщикам. Ожидается повышение в среднем на 20%.

Отметим, что эвакуированным долг все равно начисляют. По тем показателям, где человек не пользовался — вода и электроэнергия входят в их число, оплата выставляется за потребленную услугу, тогда как отопление, например, придется оплачивать в полном объеме. Взыскать сумму долга могут через суд — нельзя судиться только с жителями населенных пунктов в оккупации, где идут бои или не прошло трех месяцев с их окончания. И хотя отключить ЖКУ пока не могут — долги будут только накапливаться.

Как ранее рассказывал "Телеграф", субсидию можно получать на оплату коммунальных услуг даже если человек выехал за границу. Оставшийся член семьи может получать помощь от государства.