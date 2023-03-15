Сумма субсидии изменится: какой размер пенсии будет учитываться в новых расчетах

Сумма субсидии зависит от дохода

Многим украинцам в марте повысили пенсии. Сумма повышения разная, но она влияет на совокупный доход при получении субсидии, а соответственно может изменить ее размер.

Как рассказали в Пенсионном фонде, если вам назначена жилищная субсидия с мая по октябрь, то есть неотопительный сезон, в совокупный доход считается мартовская пенсия текущего года. Напомним, неотопительный сезон длится с 1 мая по 30 сентября. В это время средства на оплату отопления, природного газа или электроэнергии для отопления не насчитываются. Исключения есть только для тех операторов ЖКУ которые установили двухтарифную оплату в зависимости от сезона.

Стоит помнить, что в апреле этого года будет назначаться субсидия на весь год включая отопительный сезон 2023-2024 гг. Как ранее сообщал "Телеграф", можно лишиться субсидии на этот сезон если у вас есть определённые долги. В этом случае субсидия не продляется автоматически. Есть способы получить субсидию и при наличии задолженности, однако нужно показать готовность её погашать реструктуризировав долг или иным способом.