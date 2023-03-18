В Україні незабаром розпочнеться призначення нових субсидій: кому можуть відмовити

Важливо, щоб у деклараціях не було помилок та заборгованостей за рахунками

Трохи більше, ніж за місяць, в Україні закінчать виплату субсидій опалювального сезону 2022/23 року. З травня починається неопалювальний період. Однак саме у травні призначаються субсидії на наступний рік.

Призначені субсидії діятимуть з 1 травня 2023 року до 30 квітня 2024 року, включаючи опалювальний сезон. Дані одержувачів перевірять — субсидії можна втратити через кілька причин.

Якщо будинок пошкоджено та комунальні послуги не нараховуються. За даними "Юргазети", для отримання субсидії на опалювальний сезон для будинків, розташованих у зоні боїв, потрібен акт огляду матеріально-побутових умов проживання та акту про відсутність поставок тепла та/або газу. Якщо в житлі не нараховуються комунальні послуги, отримувати субсидію на таке домогосподарство не можна.

Скасувати субсидію можуть через борг із комунальних послуг — за заборгованості у понад три місяці та загальна сума якого перевищує 680 грн. Серед причин позбавлення субсидії — смерть отримувача, неправильно вказаний розмір доходів у декларації, маючи придбання чогось або набуття права власності на суму понад 50 тисяч грн.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що навіть одна неточність у декларації може призвести до позбавлення права отримувати субсидію. При цьому помилку можна виправити.