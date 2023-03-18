В Украине вскоре начнется назначение новых субсидий: кому могут отказать

Важно, чтобы в декларациях не было ошибок и задолженностей по счетам

Чуть больше чем через месяц в Украине закончат выплату субсидий отопительного сезона 2022/23 года. С мая начинается неотопительный период. Однако именно в мае назначаются субсидии на будущий год.

Назначенные субсидии будут действовать с 1 мая 2023 года по 30 апреля 2024 года, включая отопительный сезон. Данные получателей проверят — субсидии можно лишиться по нескольким причинам.

Если дом поврежден и коммунальные услуги не насчитываются. Согласно данным "Юргазеты", для получения субсидии на отопительный сезон для домов, расположенных в зоне боев нужен акт осмотра материально-бытовых условий проживания и акта про отсутствие поставок тепла и/или газа. Если в жилье не насчитываются коммунальные услуги — получать субсидию на такое домохозяйство нельзя.

Отменить субсидию могут из-за долга по коммунальным услугам — при задолженности в более чем три месяца и общая сумма которого превышает 680 грн. Среди причин лишения субсидии — смерть получателя, неправильно указанный размер доходов в декларации, при этом имея покупки или приобретя право собственности на сумму в более чем 50 тысяч грн.

Ранее "Телеграф" сообщал, что даже одна неточность в декларации может привести к лишению права получать субсидию. При этом ошибку можно исправить.