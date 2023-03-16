Получать субсидию с долгами за алименты: кому не снимут выплаты

Есть несколько исключений, когда при долгах по алиментам субсидию могут назначить на новый срок

В Украине близится конец выплаты субсидии на отопительный период. В месяц до его окончания будет приниматься решение о продлении субсидии на следующий период. Одним из вариантов, из-за которых субсидию можно потерять, является неуплата алиментов за срок более трех месяцев.

В Пенсионном фонде отмечают, что есть исключения. Например, субсидию могут назначить, если долг по алиментам выплачивается частями или когда должник пропал без вести. Некоторые медицинские состояния, как нарко- и алкозависимость, подтвержденная справкой, также являются поводом предоставить субсидию при неуплате алиментов. Возможность получать помощь от государства на оплату коммунальных услуг могут также должники, отстраненные от работы, под домашним арестом или под стражей в рамках обеспечения уголовного производства.

Напомним, претендовать на получение субсидии могут и люди с долгами за коммунальные услуги. При этом важно правильно вносить информацию в декларацию – неверно внесенные сведения можно исправить в ограниченный срок. Если этого не сделать – можно потерять субсидию.