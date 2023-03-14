Одна ошибка и в субсидии могут отказать: что делать, если есть неточность в декларации

Срок поправки ошибки в декларации ограничен

Украинцам могут отказать в назначении субсидии, если есть долги по ЖКУ. Но есть и другие причины отказа. Среди них некорректные данные в декларации о доходах, которая подается вместе с заявлением на получение субсидии.

Об этом сообщает Запорожский горсовет. Специалисты Пенсионного фонда должны сообщить заявителю об ошибке, но как это будет сделано, неизвестно. Ожидать предупреждения можно письмом на электронную почту, сообщением на портале "Дия" или электронных услуг ПФУ, смс, обычной почтой или лично.

При внесении изменений заявитель должен подать новую декларацию, но есть нюанс: если было пропущено обязательное поле, можно дополнить предыдущий документ. Подать исправленную декларацию можно через 30 дней с даты первого представления. Если ошибка не исправлена – в субсидии откажут. Срок могут продлить, если заявитель болеет и этот факт документально подтвержден.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, можно ли получить субсидию, когда в квартире фактически живет один человек, но прописано многое. В таких случаях по-разному учитывается состояние для декларации.