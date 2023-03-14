Одна помилка і у субсидії можуть відмовити: що робити, якщо є неточність в декларації

Термін на виправлення помилки в декларації обмежений

Українцям можуть відмовити у призначенні субсидії, якщо є борги за ЖКП. Але є й інші причини відмов. Серед них — некоректні дані у декларації про доходи, яка подається разом із заявою на отримання субсидії.

Про це повідомляє Запорізька міськрада. Фахівці Пенсійного фонду мають сповістити заявника про помилку, але як це буде зроблено — невідомо. Очікувати попередження можна листом на електронну пошту, повідомленням на порталі Дія чи електронних послуг ПФУ, смс, звичайною поштою чи особисто.

При внесенні змін заявник має подати нову декларацію, але є нюанс — якщо було пропущене обов’язкове поле, можна доповнити попередній документ. Подати виправлену декларацію можна за 30 днів з дати першого подання. Якщо помилка не виправлена — у субсидії відмовлять. Термін можуть продовжити якщо заявник хворіє і цей факт документально підтверджений.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, чи можна отримати субсидію, коли в квартирі фактично живе одна людина, але прописано багато. У таких випадках по-різному враховуються статки для декларації.