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Отримувати субсидію з боргами за аліменти: кому не знімуть виплати

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
На субсидію можуть розраховувати найбільш соціально незахищені верстви населення Новина оновлена 16 березня 2023, 09:21
На субсидію можуть розраховувати найбільш соціально незахищені верстви населення. Фото Відкриті джерела

Є кілька виключень, коли при боргах за аліментами, субсидію можуть призначити на новий строк

В Україні наближається кінець виплати субсидії до опалювального періоду. В місяць перед його закінченням прийматимуть рішення про продовження субсидії на наступний період. Одним із варіантів, через які субсидію можна втратити, є несплата аліментів за строк понад три місяці.

У Пенсійному фонді зазначають, що є винятки. Наприклад, субсидію можуть призначити, якщо борг за аліментами виплачується частинами чи коли боржник зник безвісти. Деякі медичні стани, як от нарко- та алкозалежність, підтверджені довідкою, також є приводом надати субсидію при несплаті аліментів. Можливість отримувати допомогу від держави на сплату комунальних послуг можуть також боржники, які відсторонені від роботи, під домашнім арештом або під вартою в рамках забезпечення кримінального провадження.

Нагадаємо, претендувати на отримання субсидії можуть і люди з боргами за комунальні послуги. При цьому важливо правильно вносити інформацію в декларацію — невірно внесені відомості можна виправити в обмежений строк. Якщо цього не зробити — можна втратити субсидію.

Теги:
#Аліменти #Субсидія #Борг #Субсидії