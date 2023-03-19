В Украине готовят реформу субсидий: что может измениться

Власти понимают, что во время войны поднимать тарифы не самый целесообразный вариант.

Многие украинцы привыкли оформлять субсидии, помогающие быстрее решать вопрос оплаты коммунальных услуг. Механизм назначения выплат относительно устойчив, однако в правительстве рассматривают возможность изменений, усовершенствующих этот процесс. По словам заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы, сейчас политики нарабатывают возможность реформирования субсидирования.

Об этом он заявил в интервью Liga.Net. Чиновник подчеркнул, что многим поставщикам коммунальных услуг тоже непросто, однако решения о вероятном повышении тарифов принимать пока не хотят. Во время войны, когда людям довольно трудно в финансовом плане, это не целесообразно.

"Мы действительно думаем о проблеме субсидирования и системной убыточности, отсутствии стимулов для увеличения и производства электроэнергии и добычи газа, — говорит Шурма. — Поэтому сейчас нарабатывается несколько разнообразных механизмов, чтобы решить эти вопросы".

Срок, который ставят перед собой власти насчет проведения своеобразной реформы, — ближайшие два-три месяца.

Что может измениться?

Как утверждает Ростислав Шурма, в первую очередь будет рассматриваться возможность перевода субсидий на полноценную монетизацию. То есть людям придется оплачивать счета за потребленные услуги своими силами, однако государство будет компенсировать часть средств им на счета. Раньше же, напомним, в большинстве случаев субсидия сразу учитывалась в счетах по ЖКУ.

Однако это не подразумевает установление дешевых цен для абсолютно всех категорий населения. Поэтому часть реформ субсидийного процесса затронет и этот момент.

Также во власти рассматривают возможность включить субсидии в общую диджитализацию Украины.

"Современные ИТ-технологии дают большое количество адресных, целевых решений через прямые адресные субсидии нуждающимся гражданам", — добавил Шурма.

Подытоживая, чиновник заявил, что главный принцип, за который будут бороться при реформе, останется неизменным. Он касается того, что люди, которым необходима помощь, обязательно должны ее получать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как будет проходить процесс назначения субсидий в новом сезоне и кому в выплатах могут отказать.

Также мы объясняли, почему большинству субсидиантов следует оплатить задолженность за потребленные коммунальные услуги в ближайшее время.