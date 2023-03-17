В Украине назвали срок, до которого получателям субсидий нужно оплатить долг за коммуналку

Своевременная оплата коммуналки напрямую влияет на назначение субсидийных выплат

В Украине многие оформляют субсидии, чтобы иметь возможность облегчить давление на собственный кошелек при оплате коммунальных услуг. Однако есть несколько причин, по которым можно остаться без таких средств, и основная из них – наличие неоплаченных счетов. Уже в ближайшее время жилищную субсидию будут переназначать, а, следовательно, ее получателям следует обратить внимание на возможный долг.

Детальнее об этом сообщили в пресс-службе Минсоцполитики. Переоформление субсидийных выплат на следующий период традиционно начинается для украинцев в мае.

Как известно, отказать в назначении подобной помощи государство может, если человек не платил за потребленные жилищно-коммунальные услуги более трех месяцев. В случае, когда долг превышает 40 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, на выплаты можете не рассчитывать. Добавим, что эта сумма равна 650 грн.

Если у вас есть задолженность за коммуналку, но хотите получить субсидию на следующий период (до апреля 2024 года), вам следует воспользоваться одним из механизмов:

самый простой – уплатить необходимую сумму и подтвердить этот факт документально;

заключить с поставщиком услуги специальный договор по реструктуризации задолженности;

обжаловать неоплаченные счета в суде, если считаете, что начисления были произведены неправильно.

Еще раз подчеркнем, что перерасчет субсидий начнется уже в мае, а значит, апрель 2023 года является крайним сроком для оплаты долга.

Добавим, что наличие задолженности даже при регулярной оплате за коммунальные услуги может влиять неправильная или несвоевременная передача показателей счетчика.

Также "Телеграф" объяснял, какие еще причины влияют на возможный отказ в выплате субсидий.