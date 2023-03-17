В Україні назвали термін, до якого отримувачам субсидій треба оплатити борг за комуналку

Своєчасна оплата комуналки прямо впливає на призначення субсидійних виплат

В Україні чимало людей оформлюють субсидії, аби мати можливість полегшити тиск на власний гаманець при оплаті комунальних послуг. Однак є кілька причин, через які можна залишитися без таких коштів, і основна з них — наявність неоплачених рахунків. Вже найближчим часом житлову субсидію будуть перепризначати, а, отже, її отримувачам варто звернути увагу на можливий наявний борг.

Детальніше про це повідомили у пресслужбі Мінсоцполітики. Зазначимо, що переоформлення субсидійних виплат на наступний період традиційно починається для українців у травні.

Як відомо, відмовити у призначенні подібної допомоги держава може, якщо людина не сплачувала за спожиті житлово-комунальні послуги понад три місяці. У разі, коли борг перевищує 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, на виплати можете не розраховувати. Додамо, що ця сума дорівнює 650 грн.

Якщо ви маєте заборгованість за комуналку, але хочете отримати субсидію на наступний період (до квітня 2024 року), вам варто скористатися одним із механізмів:

найпростіший — сплатити необхідну суму і підтвердити цей факт документально;

укласти із надавачем послуги спеціального договору щодо реструктуризації заборгованості;

оскаржити неоплачені рахунки у суді, якщо вважаєте, що нарахування були проведені неправильно.

Ще раз підкреслимо, що перерахунок субсидій почнеться вже у травні, а, отже, квітень 2023 року є крайнім строком для оплати боргу.

Додамо, що на наявність заборгованості навіть при регулярній оплаті за комунальні послуги може впливати неправильна або невчасна передача показників лічильника.

Також "Телеграф" пояснював, які ще причини впливають на можливу відмову у виплаті субсидій.