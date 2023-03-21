Заява на отримання субсидії: як подати її правильно онлайн

Подати заявку можна зареєструвавшись на сайті Пенсійного фонду чи в "Дії"

З травня в Україні виплачуватимуть субсидії, які щойно призначили та перерахували. Вони розраховуються одразу на рік — до кінця опалювального сезону 2024 року. Якщо ви раніше не були отримувачем субсидії, то зараз можна подати заявку на її отримання.

Онлайн можна це зробити на порталі Пенсійного фонду чи через портал "Дія". Для цього треба авторизуватися, підтвердивши свою особу.

Коли ви увійшли в особистий кабінет, обираєте меню "Заява на житлову субсидію чи пільгу". У вас мають бути вже готові відскановані копії документів, які потрібно додавати. Серед них може бути договір на оренду чи довідка ВПО.

Далі треба:

обрати тип заяви;

заповнити поля онлайн форми;

вибрати, як вас інформуватимуть про обробку заяви;

зазначити, чи необхідний рахунок у банку;

перевірити надані дані у заяві та декларації;

підписатися електронним підписом і натиснути кнопку "Відправити".

Щоб додати файл, натисніть відповідну кнопку. Сюди можна додати довідку про доходи (за потреби), документи, що підтверджують непроживання особи за місцем реєстрації. В особистому кабінеті у розділі звернень можна відстежити, як триває обробка заяви.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в субсидії можуть відмовити на новий сезон через борги за комунальні послуги та з ряду інших причин. Варто нагадати, що у разі обману в декларації, субсидію державі змусять повернути.