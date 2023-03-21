У квітні українцям знову перерахують пенсії: хто може розраховувати на збільшення

Перерахунок пенсій у квітні відбудеться автоматично і українцям нікуди не потрібно буде звертатися

В Україні 1 березня проіндексували пенсії для 10,5 млн. українців. Вони торкнулися тих, кому належить перерахунок виплат у зв’язку з віком, інвалідністю чи втратою годувальника. У квітні очікується ще одна індексація пенсій, але для інших категорій громадян.

Як повідомили на порталі "На пенсії", перерахунок пенсій у квітні належить працюючим пенсіонерам. А з 1 липня на підвищення можуть розраховувати держслужбовці, науковці та працівники органів місцевого самоврядування.

Для того щоб пенсію проіндексували, пенсіонер повинен мати страховий стаж не менше 24 місяців з моменту останнього перерахунку та продовжувати працювати. Нову пенсію українці зможуть отримати вже у травні, за умови, що доплати буде нараховано з 1 квітня.

Перерахунок відбудеться автоматично та на вигідних умовах:

або з урахуванням стажу після попереднього призначення (перерахунку) пенсії;

або з урахуванням стажу та заробітної плати після попереднього призначення (перерахунку) пенсії.

Але важливо наголосити, що цього року перерахунок пенсій працюючим пенсіонера зроблять у порядку, на умовах та у терміни, які визначить Кабмін. Тому дата нарахування нових виплат може змінитись.

Також перерахунок на 19,7% стосуватиметься спеціальних пенсій, але відбудеться це з 1 липня. На доплату можуть розраховувати держслужбовці, науковці та працівники органів місцевого самоврядування, які вже на пенсії.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що українці можуть оформити пенсію, не вихід із дому. На порталі ПФУ можна подати заяву, прикріпивши скани всіх необхідних документів.