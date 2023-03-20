Квітнева індексація пенсій: кому не варто чекати підвищення

Ряду пенсіонерів індексацію виплат у березні не проводили

У березні в Україні було проведено масштабну індексацію пенсій, під час якої 10,5 мільйонам пенсіонерів збільшили розмір виплат. Однак частина їх підвищення не отримала в березні та не отримає у квітні.

Квітнева індексація пенсій буде набагато скромнішою за масштабами і вона не торкнеться тих, хто вже отримав підвищення виплат у березні. Крім того, є ще низка українців, яким виплати не збільшать.

Як інформує "Апостроф", йдеться:

про працюючих пенсіонерів з невеликим стажем, якщо їхня розрахункова пенсія не перевищує 2100 гривень;

про колишніх співробітників прокуратури;

про пенсіонерів, які отримують більше за максимальну суму (10 прожиткових мінімумів або 20 930 грн станом на 2023 рік);

про людей, які отримують довічне грошове забезпечення, таких, наприклад, ставляться судді.

Як повідомлялося раніше, у Пенсійному фонді українцям пояснили, як легко та швидко перевірити, на скільки після індексації було піднято пенсію. Зробити це можна в режимі онлайн і для цього треба зробити лише кілька простих кроків.