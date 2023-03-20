Апрельская индексация пенсий: кому не стоит ждать повышения

Ряду пенсионеров индексацию выплат в марте не проводили

В марте в Украине была проведена масштабная индексация пенсий, в ходе которой 10,5 миллионам пенсионеров увеличили размер выплат. Однако часть из них повышения не получила в марте и не получит в апреле.

Апрельская индексация пенсий будет гораздо скромнее по масштабам и она не затронет тех, кто уже получил повышение выплат в марте. Кроме того, есть еще ряд украинцев, которым выплаты не увеличат.

Как информирует "Апостроф", речь идет:

о работающих пенсионерах с небольшим стажем, если их расчетная пенсия не превышает 2100 гривен;

о бывших сотрудниках прокуратуры;

о пенсионерах, которые получают больше максимальной суммы (10 прожиточных минимумов или 20 930 грн по состоянию на 2023 год);

о людях, которые получают пожизненное денежное обеспечение, к таковым, к примеру, относятся судьи.

Как сообщалось ранее, в Пенсионном фонде украинцам объяснили, как легко и быстро проверить, на сколько после индексации была поднята пенсия. Сделать это можно в режиме онлайн и для этого надо сделать всего несколько простых шагов.