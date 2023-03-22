Чи очікувати українцям зростання пенсійного віку: у Кабміні дали відповідь

В Україні не розглядають можливості підвищення пенсійного віку

У зв’язку з протестами про підвищення пенсійного віку у Франції, українці задаються питанням, чи збирається Мінсоцполітики України підвищувати рівень віку виходу на пенсію.

Про це повідомляє сайт "На Пенсії".

Наразі в Україні з кожним роком до 2028-го зростають вимоги до стажу роботи. Тож 2023-го, щоб вийти на пенсію в 60 років, вам знадобиться 30+ років стажу, а до 2024-го буде потрібен 31 рік стажу.

В ефірі "Єдиних новин" перша заступниця міністра соцполітики Дарія Марчак розповіла, до яких вимог українцям слід готуватись з приводу виходу на пенсію. Вона запевнила, що міністерство не розглядає можливості підвищення пенсійного віку і додала, що з 1 квітня та 1 липня будуть індексовані пенсії.

"Ні, це питання (зростання пенсійного віку. – Ред.) не розглядається. Власне індексація не має ризиків, вона вже відбулася як факт. 1 квітня відбудеться щорічний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, а з 1 липня будуть індексовані пенсії для тих осіб, які були державними службовцями або співробітниками місцевих органів влади, науковцями та для деяких інших категорій громадян", – сказала Дарія Марчак.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" писав про можливість оформити пенсію онлайн і пояснював, як це зробити та які документи потрібні.