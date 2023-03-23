Когда повышают пенсии работающим пенсионерам: в Кабмине ответили

Перерасчет пенсий произойдет автоматически и украинцам не нужно никуда обращаться

С 1 апреля в Украине состоится ежегодный перерасчет пенсий для граждан, работающих после обретения статуса пенсионера.

Как сообщает Министерство социальной политики, перерасчет суммы выплат производится с учетом не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения (предварительного перерасчета) пенсии независимо от перерывов в работе.

По желанию пенсионера будет произведен перерасчет пенсии в соответствии с заработной платой за страховой стаж, с применением показателя средней платы, который принимался во внимание при назначении пенсии. Если же лицо имеет меньше 24 месяцев страхового стажа, то пенсия перечисляется не ранее, чем после двух лет ее назначения или индексации.

Если работающий пенсионер получил страховой стаж, достаточный для начисления пенсии (35 лет – мужчины, 30 лет – женщины), по его заявлению перечисляют пенсию независимо от того, сколько времени прошло после назначения или индексации пенсии, с учетом зарплаты, с которой назначено или индексировано пенсию.

Законодательство также предусматривает автоматический перерасчет работающим пенсионерам. При этом учитывается страховой стаж лиц, которые после назначения пенсии работали и на 1 марта года, в котором осуществляется такой перерасчет, отработали не менее 24 месяцев или отработали менее 24 месяцев, но после назначения пенсии или индексации прошло два года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал об ожиданиях повышения пенсионного возраста и объяснял, может ли это произойти.