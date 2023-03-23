Коли підвищують пенсії працюючим пенсіонерам: в Кабміні дали відповідь

Перерахунок пенсій станеться автоматично і українцям непотрібно нікуди звертатися

З 1-го квітня в Україні відбудеться щорічний перерахунок пенсій для громадян, які працюють після набуття статусу пенсіонера.

Як повідомляє Міністерство соціальної політики, перерахунок суми виплат здійснюється з урахуванням не менш як 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі.

За бажанням пенсіонера, буде проведено перерахунок пенсії відповідно до заробітної плати за страховий стаж, із застосуванням показника середньої плати, який брався до уваги під час призначення пенсії. Якщо ж особа має менше, аніж 24 місяців страхового стажу, то пенсія перераховується не раніше, як після двох років її призначення чи індексації.

Якщо працюючий пенсіонер набув страхового стажу, достатнього для нарахування пенсії (35 років – чоловіки, 30 років – жінки), за його заявою перераховують пенсію незалежно від того, скільки часу минуло після призначення чи індексації пенсії, з урахуванням зарплати, з якої призначено чи індексовано пенсію.

Законодавство також передбачає автоматичний перерахунок працюючим пенсіонерам. При цьому враховується страховий стаж осіб, які після призначення пенсії працювали і на 1 березня року, в якому здійснюється такий перерахунок, відпрацювали не менш як 24 місяці, або відпрацювали менш як 24 місяці, але після призначення пенсії чи індексації минуло два роки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про очікування підвищення пенсійного віку і пояснював, чи може це відбутися.