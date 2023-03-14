Участники акции проявляют агрессию

В Грузии продолжаются волнения и после демократически настроенных граждан теперь на улицы вышли пророссийские активисты. Своими действиями протестующие всячески показывают свое негативное отношение к ЕС.

Об этом сообщают местные СМИ.

Утверждается, что акция протеста была организована неким движением "Альт-Инфо", которое называют прокремлевским и радикальным. Данные граждане сорвали флаг Евросоюза у парламента Грузии, разорвали его и подожгли.

В момент акции рядом стоял всего один полицейский, однако после инцидента на место происшествия подъехали еще несколько правоохранителей.

"В Грузии только один флаг, это флаг Грузии", — передают СМИ слова одного из основателей движения Зураба Махарадзе.

После своей выходки сторонники прокремлевской ультраправой организации проводят у парламента молебен.

Отмечается, что несколько тысяч участников марша, которые двинулись к зданию парламента, проявляют агрессию. Ранее они забросали камнями балкон, где развевался флаг Украины.

Напомним, беспорядки в Грузии начались после принятия в первом чтении законопроектов об иностранных агентах, которые по сути являются копией российского аналога. Во время демонстраций протестующие выходили не только с флагом Грузии, но и с флагами ЕС и Украины, при этом там даже неоднократно звучал украинский гимн. Впрочем марионеточные власти Грузии, решили, похоже, переложить ответственность со своей головы на здоровую и увидели "украинский след" в массовых протестах. Там раскритиковали украинских политиков за поддержку протестов, но быстро получили ответ из Украины.