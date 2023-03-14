У Грузії проросійська акція протесту: підпалили прапор ЄС, кидали каміння в український прапор

Учасники акції виявляють агресію

У Грузії тривають хвилювання і після демократично налаштованих громадян тепер на вулиці вийшли проросійські активісти. Своїми діями протестувальники усіляко показують своє негативне ставлення до ЄС.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Стверджується, що акція протесту була організована рухом "Альт-Інфо", який називають прокремлівським та радикальним. Дані громадяни зірвали прапор Євросоюзу у парламенту Грузії, розірвали його та підпалили.

У момент акції поряд стояв лише один поліцейський, проте після інциденту на місце події під’їхали ще кілька правоохоронців.

"У Грузії лише один прапор, це прапор Грузії", — передають ЗМІ слова одного із засновників руху Зураба Махарадзе.

Після своєї витівки прихильники прокремлівської ультраправої організації проводять у парламенту молебень.

Зазначається, що кілька тисяч учасників маршу, які рушили до будівлі парламенту, виявляють агресію. Раніше вони закидали камінням балкон, де майорів прапор України.

Нагадаємо, заворушення в Грузії почалися після ухвалення в першому читанні законопроектів про іноземних агентів, які по суті є копією російського аналога. Під час демонстрацій протестувальники виходили не лише з прапором Грузії, а й із прапорами ЄС та України, при цьому там навіть неодноразово звучав український гімн. Втім маріонеткова влада Грузії, вирішила, схоже, перекласти відповідальність зі своєї голови на здорову і побачила "український слід" у масових протестах. Там розкритикували українських політиків за підтримку протестів, але швидко отримали відповідь із України.