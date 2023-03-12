"Брудні невдахи": прем’єр Грузії розкритикував українських політиків за підтримку протестів

Глава уряду Грузії закликав не втручатися у внутрішні справи його країни

Прем’єр Грузії Іраклі Гарібашвілі закликав владу України не втручатися у справи його країни та спочатку розібратися зі своїми внутрішніми проблемами.

Як розповів він в ефірі каналу Imedi, ситуація в Україні залишається складною і на тлі підготовки контрнаступу та можливої втрати Бахмута, швидше за все, стане ще складнішою.

Натомість Гарібашвілі розкритикував президента України Володимира Зеленського за те, що той підтримав протести.

Він назвав демонстрації проти законопроєкту про іноземних агентів "деструктивною акцією" і припустив, що український президент має якийсь особистий інтерес у тому, щоб "щось сталося". Прем’єр Грузії також дорікнув й іншим українським діячам за підтримку демонстрантів.

"Вийшов Кличко, вийшов Фейгін, вийшли якісь невідомі люди, українські політики, Арахамія та якісь брудні невдахи, які кажуть, що потрібні зміни, переворот, що є прямим втручанням (у внутрішні справи Грузії, — ред.)", — сказав Гарібашвілі.

Крім того, він додав, що бажає Україні миру та об’єднання країни, але зазначив, що із ситуацією в Грузії розбиратиметься її керівництво.

Як повідомлялося раніше, протести почалися 7 березня, після того, як у першому читанні було ухвалено законопроєкт про іноземних агентів. Документ за своєю суттю є копією російського аналога, який уже десяток років використовується для придушення інакодумства.

Під час демонстрацій протестувальники виходили не лише з прапором Грузії, а й із прапорами ЄС та України, при цьому там навіть неодноразово звучав український гімн.

Підтримку протестувальникам також висловила і президент Грузії Саломе Зурабішвілі, яка також розкритикувала законопроєкт.