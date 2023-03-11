Намагаються знайти винних: в парламенті Грузії побачили "український слід" у масових протестах

"Грузинські мрійники" не хочуть визнавати реальних причин народних заворушень

Маріонеткова влада Грузії, яка своїми бездумними діями з прийняттям "закону" про іноагентів довела народ до хвилювань, вирішила, схоже, перекласти відповідальність зі своєї голови на здорову і почала шукати винних на стороні.

І якщо раніше (за гітлерівських та сталінських часів) винними було зручно вважати євреїв, то тепер, за часів путінських, такими намагаються зробити українців і всіх, хто так чи інакше пов’язаний з Україною.

Так, віце-спікер парламенту Грузії Гія Вольський заявив, що прихильники колишнього президента Михайла Саакашвілі, які воювали в Україні, повернулися до Грузії, щоб "підштовхувати молодь до революційного сценарію".

Гія Вольский

Про це пише "Эхо Кавказа".

"Можна сказати напевно, що з України приїхала певна група прихильників Саакашвілі, прихильників "Нацруху", це бійці, які постараються, використавши цю молодіжну енергію, не знімати з порядку денного цей революційний процес", — сказав Вольський, який є одним із лідерів правлячої. партії "Грузинська мрія".

Він додав, що "певна група молоді" намагається завадити "розвитку політичних процесів", зазначивши, зокрема, лідера "Єдиного національного руху" Левана Хабеїшвілі.

Приводом для висловлювання Вольського став випадок із затриманням бійця Надима Хмаладзе, який справді повернувся з України. Його затримали на площі Свободи у Тбілісі 8 березня за звинуваченням у непокорі поліції та хуліганстві.

Сам же Хмаладзе каже, що не чинив жодного правопорушення. Коли його відпустили із СІЗО, Хмаладзе виступив на акції біля парламенту і закликав учасників мітингу не зупинятися, додавши, що після відкликання законопроекту про "іноагентів" має бути "відкликання" чинної влади.

Причина подібних заяв "грузинських мрійників" – небажання визнати той факт, що насправді грузинський народ вийшов на протести, аби відстояти свою свободу. Люди хочуть захистити європейське майбутнє для країни. Протести почалися через скандальний закон про іноагентів, який був фактично "списаний" з аналогічного закону країни-агресора. Не дарма протестувальники в Грузії вигукували "росіяни" та "раби". Крім того, під час однієї із акцій підпалили російський прапор. Тільки завдяки протестам народу скандальний закон було відхилено.