Пытаются найти виноватых: в парламенте Грузии увидели "украинский след" в массовых протестах

"Грузинские мечтатели" не хотят признавать реальные причины народных волнений

Марионеточные власти Грузии, которые своими бездумными действиями с принятием "закона" об иноагентах довели народ до волнений, решили, похоже, переложить ответственность со своей головы на здоровую и начали искать виноватых на стороне.

И если раньше в гитлеровские и сталинские времена виноватыми было удобно считать евреев, то теперь, во времена путинские, таковыми стараются сделать украинцев и всех, кто так или иначе связан с Украиной.

Так, вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский заявил, что сторонники бывшего президента Михаила Саакашвили, которые воевали в Украине, вернулись в Грузию, чтобы "подталкивать молодежь к революционному сценарию".

Гия Вольский

Об этом пишет "Эхо Кавказа".

"Можно сказать наверняка, что из Украины приехала определенная группа сторонников Саакашвили, сторонников "Нацдвижения", это бойцы, которые постараются, использовав эту молодежную энергию, не снимать с повестки дня этот революционный процесс", — сказал Вольский, который является одним из лидеров правящей партии "Грузинская мечта".

Он добавил, что "определенная группа молодежи" пытается помешать "развитию политических процессов", указав, в частности, на лидера "Единого национального движения" Левана Хабеишвили.

Поводом для высказывания Вольского стал случай с задержанием бойца Надима Хмаладзе, который действительно вернулся из Украины. Его задержали на площади Свободы в Тбилиси 8 марта по обвинению в неповиновении полиции и хулиганстве.

Сам же Хмаладзе говорит, что не совершал никакого правонарушения. Когда его отпустили из СИЗО, Хмаладзе выступил на акции возле парламента и призвал участников митинга не останавливаться, добавив, что за отзывом законопроекта об "иноагентах" должен последовать "отзыв" действующей власти.

Причина подобных заявлений "грузинских мечтателей" – нежелание признать тот факт, что на самом деле грузинский народ вышел на протесты, чтобы отстоять свою свободу. Люди хотят оградить европейское будущее для страны. Протесты начались из-за скандального закона об иноагентах, который был фактически "списан" с аналогичного закона страны-агрессора. Не зря протестующие в Грузии восклицали "россияне" и "рабы". Кроме того, во время одной из акций подожгли российский флаг. Только благодаря протестам народа скандальный закон был отклонен.