Пытаются найти виноватых: в парламенте Грузии увидели "украинский след" в массовых протестах
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"Грузинские мечтатели" не хотят признавать реальные причины народных волнений
Марионеточные власти Грузии, которые своими бездумными действиями с принятием "закона" об иноагентах довели народ до волнений, решили, похоже, переложить ответственность со своей головы на здоровую и начали искать виноватых на стороне.
И если раньше в гитлеровские и сталинские времена виноватыми было удобно считать евреев, то теперь, во времена путинские, таковыми стараются сделать украинцев и всех, кто так или иначе связан с Украиной.
Так, вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский заявил, что сторонники бывшего президента Михаила Саакашвили, которые воевали в Украине, вернулись в Грузию, чтобы "подталкивать молодежь к революционному сценарию".
Об этом пишет "Эхо Кавказа".
"Можно сказать наверняка, что из Украины приехала определенная группа сторонников Саакашвили, сторонников "Нацдвижения", это бойцы, которые постараются, использовав эту молодежную энергию, не снимать с повестки дня этот революционный процесс", — сказал Вольский, который является одним из лидеров правящей партии "Грузинская мечта".
Он добавил, что "определенная группа молодежи" пытается помешать "развитию политических процессов", указав, в частности, на лидера "Единого национального движения" Левана Хабеишвили.
Поводом для высказывания Вольского стал случай с задержанием бойца Надима Хмаладзе, который действительно вернулся из Украины. Его задержали на площади Свободы в Тбилиси 8 марта по обвинению в неповиновении полиции и хулиганстве.
Сам же Хмаладзе говорит, что не совершал никакого правонарушения. Когда его отпустили из СИЗО, Хмаладзе выступил на акции возле парламента и призвал участников митинга не останавливаться, добавив, что за отзывом законопроекта об "иноагентах" должен последовать "отзыв" действующей власти.
Причина подобных заявлений "грузинских мечтателей" – нежелание признать тот факт, что на самом деле грузинский народ вышел на протесты, чтобы отстоять свою свободу. Люди хотят оградить европейское будущее для страны. Протесты начались из-за скандального закона об иноагентах, который был фактически "списан" с аналогичного закона страны-агрессора. Не зря протестующие в Грузии восклицали "россияне" и "рабы". Кроме того, во время одной из акций подожгли российский флаг. Только благодаря протестам народа скандальный закон был отклонен.