"Грязные неудачники": премьер Грузии раскритиковал украинских политиков за поддержку протестов

Глава правительства Грузии призвал не вмешиваться во внутренние дела его страны

Премьер Грузии Иракли Гарибашвили призвал власти Украины не вмешиваться в дела его страны и сначала разобраться со своими внутренними проблемами.

Как рассказал он в эфире канала Imedi, ситуация в Украине остается сложной и на фоне подготовки контрнаступления и возможной потери Бахмута, скорее всего, станет еще сложнее.

Вместе с тем Гарибашвили раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за то, что поддержал протесты.

Он назвал демонстрации против законопроекта об иностранных агентах "деструктивной акцией" и предположил что украинский президент имеет какой-то личный интерес в том, чтобы "что-то произошло". Премьер Грузии также упрекнул и других украинских деятелей за поддержку демонстрантов.

"Вышел Кличко, вышел Фейгин, вышли какие-то неизвестные люди, украинские политики, Арахамия и какие-то грязные неудачники, которые говорят, что нужны изменения, переворот, что является прямым вмешательством (во внутренние дела Грузии, — ред.)", — сказал Гарибашвили.

Кроме того, он добавил, что желает Украине мира и объединения страны, но отметил, что с ситуацией в Грузии будет разбираться ее руководство.

Как сообщалось ранее, протесты начались 7 марта, после того, как в первом чтении был принят законопроект об иностранных агентах. Документ по своей сути является копией российского аналога, который уже десяток лет используется для подавления инакомыслия.

Во время демонстраций протестующие выходили не только с флагом Грузии, но и с флагами ЕС и Украины, при этом там даже неоднократно звучал украинский гимн.

Поддержку протестующим также высказала и президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая тоже раскритиковала законопроект.